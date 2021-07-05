СМИ озвучили версию задержания мэра Лобни в Подмосковье

Уголовное дело в отношении мэра подмосковной Лобни может быть связано с пропавшей трансформаторной подстанцией. Такую версию выдвинуло агентство ТАСС.
Ущерб в этом случае может
Следователи проводили проверку в 2020 году по данному факту и выяснили, что вместо строительства новой подстанции была реконструирована старая. Но на тот момент дело было закрыто по отсутствию состава преступления.
Сам Смышляев отрицает свою причастность к коррупционным преступлениям. Отмечается, что чиновник не допрашивали ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого.
Как сообщалось ранее, глава подмосковного городского округа Лобня Евгений Смышляев задержан правоохранительными органами. В настоящее время проводятся следственные действия.