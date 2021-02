СМИ: отравители Навального дважды пытались убить автора «закона Магницкого»

Силовики перемещались вместе с политиком в семи городах, выяснили журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, которые ранее расследовали отравление Навального.

До первого отравления в 2015 году Кара-Мурзы сотрудники ФСБ ездили за ним в четыре города — Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Как политик, так и силовики вернулись в Москву за 48 часов до появления у него первых симптомов отравления.

Несколько раз в группе сотрудников ФСБ был Константин Кудрявцев, которому позвонил Навальный после выхода расследования о его отравлении. Кроме того, во всех поездках присутствовал Александр Самофал, которого журналисты называют офицером ФСБ.

После отравления политик лечился в Соединённых Штатах и вернулся в Россию только в 2016 году. После этого он снова стал ездить по стране, а за ним начали путешествовать силовики. В 2017 году его снова госпитализировали с симптомами отравления. Его жена взяла образцы крови супруга и отвезла в ФБР США. Американские силовики пообещали отправить их на анализ, а потом сообщить результаты, но итогов экспертизы она не увидела.

Женщине удалось получить результаты анализов только после суда. При этом ФБР отредактировало документы перед их передачей. 275 страниц отчёта совсем не попали ей, так как ФБР нужно было «проконсультироваться с другими ведомствами», а ещё 25 — из-за опасности национальной безопасности.

Расследователи считают, что документы содержали внутреннюю переписку силовиков. При этом часть переписки сам Кара-Мурза смог получить через запрос: в ней говорится, что люди, чьи имена скрыты, приезжали в США в 2018 году и хотели встретиться с главой ФБР. В то же время в Вашингтон прилетали глава ГРУ Игорь Коробов, глава ФСБ Александр Бортников и глава ФСБ Сергей Нарышкин.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в своём Twitter отметил , что Кара-Мурза позвонил своим отравителям, как это ранее сделал Навальный. Журналист пообещал опубликовать подробности позже.