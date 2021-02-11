СМИ: отравители Навального дважды пытались убить автора «закона Магницкого»

https://static.news.ru/photo/0ea5b970-6c73-11eb-a8d5-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ, которых называют отравителями политика Алексея Навального, могут быть причастны к двум отравлениям оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, продвигавшего в Соединённых Штатах закон о санкциях против России за нарушение прав человека.

Силовики перемещались вместе с политиком в семи городах, выяснили журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, которые ранее расследовали отравление Навального.

Те же сотрудники ФСБ (что могут быть причастны к отравлению Навального. — NEWS.ru) предприняли две попытки отравления российского политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Как и в случае других отравлений сотрудники из «лаборатории» действовали вместе со Второй службой ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом), — говорится на сайте The Insider.

До первого отравления в 2015 году Кара-Мурзы сотрудники ФСБ ездили за ним в четыре города — Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. Как политик, так и силовики вернулись в Москву за 48 часов до появления у него первых симптомов отравления.

Несколько раз в группе сотрудников ФСБ был Константин Кудрявцев, которому позвонил Навальный после выхода расследования о его отравлении. Кроме того, во всех поездках присутствовал Александр Самофал, которого журналисты называют офицером ФСБ.

После отравления политик лечился в Соединённых Штатах и вернулся в Россию только в 2016 году. После этого он снова стал ездить по стране, а за ним начали путешествовать силовики. В 2017 году его снова госпитализировали с симптомами отравления. Его жена взяла образцы крови супруга и отвезла в ФБР США. Американские силовики пообещали отправить их на анализ, а потом сообщить результаты, но итогов экспертизы она не увидела.

Женщине удалось получить результаты анализов только после суда. При этом ФБР отредактировало документы перед их передачей. 275 страниц отчёта совсем не попали ей, так как ФБР нужно было «проконсультироваться с другими ведомствами», а ещё 25 — из-за опасности национальной безопасности.

Расследователи считают, что документы содержали внутреннюю переписку силовиков. При этом часть переписки сам Кара-Мурза смог получить через запрос: в ней говорится, что люди, чьи имена скрыты, приезжали в США в 2018 году и хотели встретиться с главой ФБР. В то же время в Вашингтон прилетали глава ГРУ Игорь Коробов, глава ФСБ Александр Бортников и глава ФСБ Сергей Нарышкин.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в своём Twitter отметил , что Кара-Мурза позвонил своим отравителям, как это ранее сделал Навальный. Журналист пообещал опубликовать подробности позже.

And yes, @vkaramurza called his would-be killers today. More details, and the call itself, on a podcast from our partner @the_ins_ru , coming out soon. — Christo Grozev (@christogrozev) February 11, 2021

Ранее издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование о предполагаемых отравителях из ФСБ Алексея Навального. По их информации, к покушению на оппозиционера причастны восемь человек: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец, Владимир Паняев.

Как сообщал NEWS.ru, Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

Позже журналисты опубликовали новое расследование по данным, собранным на группу сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Они утверждают, что эти злоумышленники также имеют отношение к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера провластного движения «Новая Россия» Никиты Исаева.