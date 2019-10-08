https://static.news.ru/photo/a0af8d0a-e9c0-11e9-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Хачатурян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналисты Life раскрыли содержание телефонного звонка в полицию, который сделала Ангелина Хачатурян после убийства отца. Девушка сообщила, что родственник напал на неё и сестёр с ножом.

По словам Ангелины, Михаил Хачатурян находился под воздействием наркотических веществ. Она пояснила, что он принял очень большую дозу успокоительного, передаёт Life .

У него есть успокаивающие таблетки, но он их много выпил... Я [была] с двумя сёстрами. Одной — 19 лет, другой — 17, — сказала она.

Ранее News.ru писал, что журналисты обнаружили новую информацию, проливающую свет на отношения сестёр Хачатурян с их отцом. В частности, они опубликовали снимок, на котором одна из девушек запечатлена в крови после нападения мужчины.