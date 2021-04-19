СМИ: экс-министр Елена Скрынник купила апартаменты в «Федерации»

https://static.news.ru/photo/7a3bc634-a170-11eb-907e-96000091f725_660.jpg Елена Скрынник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник приобрела в комплексе «Федерация» апартаменты за 700 млн рублей. Ранее ВИП-чиновнице приписывали финансовые махинации на рабочем месте, но ничего доказано не было.

Помещения, купленные Скрынник, находятся на 37-м этаже одного из небоскрёбов «Федерации», их площадь составляет порядка двух тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость помещений — 307 млн рублей, сообщает «Собеседник».

Апартаменты были приобретены бывшей главой министерства в прошлом году, ссылается издание на данные Росреестра. До этого владельцем помещений был банк «Западный», лишённый лицензии и признанный банкротом. По сведениям Российского аукционного дома, первоначальная цена апартаментов была 687 млн рублей, их купила Скрынник, став единственным участником торгов.

До этого издание The Bell сообщало, что на Елену Скрынник были оформлены три помещения в комплексе «Федерация» площадью 352 кв. м, 309 кв. м и 212 кв. м. В публикации сказано, что внутри сделан ремонт: элементами декора стали кожаные стёганые стены, необычные стульями, в одной из комнат на стене висит двухметровый портрет Скрынник с Путиным.

Елена Скрынник была министром сельского хозяйства с 2009 по 2012 год. До этого она была гендиректором ОАО «Росагролизинг». После смены правительства СМИ обвинили главу ведомства в отмывании бюджетных средств, но Скрынник опровергла все обвинения. Также в СМИ публиковались результаты проверок Счётной палаты, которые указывали, что «Росагролизинг» является участников финансовых махинаций. Скрынник меж тем уехала из России во Францию. Сейчас она возглавляет Институт анализа инвестиционной политики.

Как ранее сообщалось, приобретение «платиновых апартаментов» в деловом квартале «Москва-Сити» структурой столичного департамента городского имущества — это необоснованная трата, требующая вмешательства правоохранительных органов. Об этом NEWS.ru заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.