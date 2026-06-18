Раскрыто, как изменятся ТЦ в России

Торговые центры в России не умирают, а проходят через процесс трансформации, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru на форуме «Движение» в Сочи вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин. По его словам, на смену арендаторам, покидающим площадки, все чаще приходят компании из сферы услуг.

Знаете, мне очень не нравится выражение «умирают». Потому что, скажем так, смерти нет в принципе. Есть перерождение. Поэтому торговые центры изменяются, это нормально. <...> У бизнеса есть много идей, — сказал он.

По словам Блюмкина, развитие сферы услуг становится одним из решающих трендов для торговых центров. В частности, он обратил внимание на образовательные проекты, языковые школы, спортивные секции, фитнес-клубы, термальные комплексы и медицинские клиники. По его мнению, у бизнеса достаточно идей для заполнения площадей, однако ключевым фактором остается экономическая эффективность.

Ранее экономист Ольга Гоголадзе заявила, что торговым центрам придется привлекать клиентов новым опытом, а не товарами. Она отметила, что доля онлайн-торговли в будущем только продолжит расти.