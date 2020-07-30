Случаи COVID-19 среди врачей могут признать страховыми по решению комиссии

https://static.news.ru/photo/9a3cf786-d27d-11ea-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому при отсутствии лабораторных условий случаи заражения медицинских работников COVID-19 могут быть признаны страховыми по решению врачебной комиссии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждённой лабораторными исследованиями (а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований — решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии лёгких), и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, — следует из документа.

Как уточняется, такой же алгоритм применим к случаям, когда медработник утратил свою трудоспособность из-за развития осложнений на фоне COVID-19. Право медработников, а также их родственников на получение единовременной страховой выплаты возникает со дня наступления страхового случая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умер 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19. За последние сутки в РФ зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9322 человека и достигло 629 655.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы не ожидают снижения числа случаев заражения коронавирусом в ближайшие недели. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.