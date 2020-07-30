Собянин: заражений коронавирусом в Москве меньше не станет

https://static.news.ru/photo/635e1502-d26d-11ea-abeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы не ожидают снижения числа случаев заражения коронавирусом в ближайшие недели. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, город вышел на минимальный уровень, ниже которого пока не опустится. В ближайшей перспективе заболеваемость будет находиться «в районе 650–700 плюс-минус 50» новых пациентов в сутки, добавил он.

В Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов. И, конечно, лелеять надежды, что мы уйдём в ноль или на какие-то совсем минимальные значения, вряд ли приходится, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на 30 июля в Москве официально зарегистрировано около 240,7 тысячи случаев заражений, умерли чуть больше 4,4 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели около 177,9 тысячи человек.

Распространение COVID-19 в Москве существенно замедлилось, число выявляемых больных сопоставимо с показателями начала апреля.

В результате ослабления ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса, в столице поэтапно открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Стали доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками, открыты парки и скверы. Кроме того, возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.

Вместе с тем в общественных местах и в городском транспорте продолжает действовать масочный режим.

При этом, как писал NEWS.ru, в Москве и Московской области зафиксирован наименьший прирост заболеваемости — всего 0,3%.