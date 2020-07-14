Стало известно, где в России коронавирус «ослабил хватку»

https://static.news.ru/photo/87e39cb4-c672-11ea-aabb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наименьшие темпы прироста заразившихся коронавирусом COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Московской области. Прирост в столице и Подмосковье составил 0,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Далее в списке идут Северная Осетия и Севастополь с увеличением численности заболевших на 0,4%. Третью строку негласного рейтинга делят между собой Ингушетия, Дагестан и Калининградская область с приростом в 0,5%

Чуть выше динамика заболеваемости в Карачаево-Черкессии, Магаданской, Брянской, Новгородской, Рязанской и Курской областях, а также в Татарстане и Чечне — там за сутки заболевших стало больше на 0,6%. При этом Калужская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Пензенская, Ярославская и Тверская область, а также Чукотский автономный округ отметились приростом в 0,7%.

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России за сутки медики выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицирований с начала эпидемии составило 746 369 человек. Кроме того, по состоянию на 15 июля, в стране скончались 11 770 пациентов с COVID-19, а выздоровели — 523 249 человек.