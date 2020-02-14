https://static.news.ru/photo/80dadb26-4fdf-11ea-ae58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолий Егоров/РИА Новости

Славянские народы должны объединиться, чтобы противостоять опасной тенденции фальсификаций истории Второй мировой войны. С таким призывом выступил депутат Национального совета Словакии Петер Марчек.

Он посетовал на то, что европейские государства меняют взгляд на исторические события, «будто не СССР освободил Европу и мир от фашизма».

Начинают говорить о том, что фашизм победили соединённые войска Англии и Франции... Некоторые страны Европы начинают менять историю в школах, даже в Словакии это происходит. Но мы не можем это позволить, — цитирует Марчека РИА Новости.

По его словам, у тех, кто занимается подменой исторической правды, большое влияние: в их руках телевидение, пресса и околоправительственные организации, которые хорошо финансируются.

Депутат заявил, что ему «ближе славяне, русские, чем американцы или немцы», однако отказался считать себя пророссийским политиком. Он заверил, что в первую очередь пытается оградить от исторической неправды собственный народ.

Марчек выразил уверенность, что «народ Словакии должен думать о своих детях и внуках, будущих поколениях». При этом необходимо помнить о славянских корнях.

Нас 400 миллионов, если бы славяне объединились, никакая другая нация не смогла бы против нас действовать, — подчеркнул депутат.

Он заверил, что со своими единомышленниками сделает всё, «чтобы никто не забыл, кто освободил Европу от фашизма».

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Наталья Поклонская высказала мнение, что для противостояния «фашистским прихвостням» необходимо специальное решение ООН. По её словам, следует создать перечень исторических личностей, оправдание которых недопустимо ни при каких условиях.