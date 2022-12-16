Слова поэтессы Полозковой из интервью Дудю проверят на дискредитацию ВС РФ Мизулина заявила, что проверит высказывания поэтессы Полозковой на дискредитацию ВС РФ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вера Полозкова

Лига безопасного интернета проверит высказывания поэтессы Веры Полозковой в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) на предмет дискредитации российских войск, заявила в беседе с «360» ее лидер Екатерина Мизулина. По ее словам, в случае выявления такого факта материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ, за гранью понимания. Юристы Лиги безопасного интернета дадут правовую оценку высказываниям. В случае выявления факта дискредитации Вооруженных сил России будет направлено обращение в правоохранительные органы, — сказала Мизулина.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал хип-хоп-исполнителя Оксимирона на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за антивоенное видео. Ролик был опубликован 24 февраля, его заметили 19 сентября.

Кроме того, против Оксимирона возбудили административное дело за песню «Ойда. Сотрудники правоохранительных органов нашли в треке призывы к действиям, вследствие которых может быть «нарушена территориальная целостность России». Также в ходе проверки прокуратура выяснила, что в песне содержатся «лозунги с позитивным отношением к отделению части территории РФ».