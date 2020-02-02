https://static.news.ru/photo/3cb17a1a-459c-11ea-9649-fa163e074e61_660.jpg Муфтий Таджуддин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин поддержал идею главы РПЦ — патриарха Кирилла — добавить упоминание о Боге в Конституцию страны.

В нашем гимне Бог уже упомянут. Значит, есть все основания упомянуть Всевышнего и в Основном законе России <...> Я на тысячу процентов присоединяюсь к его святейшеству,— цитирует муфтия «Интерфакс».

Он добавил, что в Основном законе должно говориться не только о Боге, но и о том, что государство поддерживает традиционные религии «морально и материально».

Ранее, как писал NEWS.ru, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин заявил, что в преамбуле Конституции РФ должно появиться понятие «русский народ». По его словам, необходимо ввести упоминание о государствообразующей роли православной веры, русского языка и русской культуры. Митрополит считает, что после распада Советского Союза у русского народа «вынули хребет и он остался без внутреннего каркаса».