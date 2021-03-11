Слежка, личные данные и поиск потерпевших: апелляция на приговор Галяминой

В Мосгорсуде сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. 23 декабря 2020 года Тверской суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно. Депутат обвинялась по статье 212.1 УК: следствие утверждало, что она более трёх раз нарушила правила организации митингов на протяжении 180 суток. Как прошла апелляция и что решил суд — в материале NEWS.ru.

Масленица у Мосгорсуда

Около Мосгорсуда примерно в 09:00 собрались несколько десятков человек, чтобы поддержать Юлию Галямину. Среди них были активист Константин Котов и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. За пару дней до заседания Галямина в своём Telegram-канале пригласила сторонников прийти к Мосгорсуду за час до начала процесса. В своём посте она пообещала, что пришедших будет ждать сюрприз. И он действительно состоялся: Галямина в честь масленичной недели угощала людей блинами. Дежурившие рядом полицейские сделали ей предупреждение и потребовали прекратить «акцию». В ответ на это женщина предложила блины и им.

Само рассмотрение апелляционной жалобы прошло молниеносно — заняло всего около двух часов.

Судья Юлия Манеркина отклонила все ходатайства защиты. А заявили их адвокаты Михаил Бирюков и Мария Эйсмонт немало. Так, в начале заседания они попросили повторно исследовать некоторые документы, которые, на их взгляд, недостаточно были изучены в суде первой инстанции. Это, например, запрос в Роспотребнадзор об эпидемиологической ситуации до и после организованного Галяминой митинга против поправок в Конституцию в июле 2020 года. Не менее интересный документ — рассекреченное постановление Мосгорсуда о разрешении прослушивать телефон Галяминой. Постановление, заметила Эйсмонт, было выпущено 17 июня 2020 года — за месяц до событий.

Адвокат Бирюков попросил приобщить к делу распечатки с сайтов Википедии, BBC и «Известий», статьи которых были посвящены проведению парада Победы 24 июня 2020. Этим защитник хотел сказать, что в июне 2020 года, после снятия большинства коронавирусных ограничений, уже проводились массовые мероприятия: в параде, например, приняли участие более 14 тысяч человек.

К 15 июля 2020 года в Москве уже сложилась практика проведения массовых мероприятий, хотя это ставится в вину Галяминой, — отметил он.

Адвокат Эйсмонт, в свою очередь, попросила направить запрос в Конституционный суд: защитник хочет, чтобы КС проверил статью 212.1 УК, по которой преследуется Галямина, на соответствие Конституции. Суд не стал разрешать ходатайство в ходе рассмотрения апелляции: решение по нему будет принято при вынесении окончательного вердикта. Что именно решила судья Манёркина насчёт просьбы Эйсмонт, пока осталось неясным. Во время чтения окончательного решения о ходатайстве сказано не было. Судя по всему, адвокаты узнают об этом из мотивировочной части постановления.

Интересные документы

Адвокат Эйсмонт в прениях рассказала о трёх интересных документах, которые стали доступны защитникам из материалов уголовного дела. Это, во-первых, рассекреченное, как выразилась адвокат, постановление Мосгорсуда о разрешении прослушки телефона Галяминой. В постановлении она обозначена как «лицо, которое нужно проверить на причастность к приготовлению к неоднократному нарушению порядка проведения митинга». Адвокат также заметила, что слежка за её подзащитной была разрешена на протяжении полугода.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, согласно материалам уголовного дела, продолжила Эйсмонт, «ВКонтакте» предоставил следователям номера телефонов и другие контактные данные пользователей, которые лайкали пост Галяминой с приглашением прийти на июльский митинг. «Было нарушено право граждан на тайну частной переписки», — уверена адвокат.

И, наконец, третий документ — это обращение следователя по делу к замначальника УФСБ по Москве и Московской области. Согласно ему, сотрудники подчинённых УФСБ структур должны были найти людей и владельцев компаний, «имуществу которых причинён реальный вред в связи с прошедшим митингом».

Потерпевших по делу не обнаружено. Обычно люди обращаются в органы сами, если причинён ущерб. Только один явился в суд, сказал, что претензий не имеет, — сказала Эйсмонт.

И сама осуждённая, и её защитники просили отменить приговор и прекратить уголовное дело.

Юлия Галямина, выступая с последним словом, заявила, что любое решение, которое вынесет судья, не будет иметь отношения к правосудию. «Сама статья не имеет к нему отношения, это инструмент политических репрессий», — уверена она.

В ожидании решения по апелляционной жалобе Юлия с адвокатами оживлённо общались с присутствующими журналистами в зале суда. Она рассказала, что формально её ещё не отстранили от преподавания в вузах, с которыми она сотрудничала. Однако на деле она уже не читает лекций. В дальнейшем она, несмотря на возможное лишение мандата, планирует продолжить заниматься оппозиционной деятельностью: например, она с соратниками организовывает Земский съезд, намеченный на май-июнь 2021 года, вскоре собирается представить экспертный доклад под авторством политологов Юдина и Кынева о реформе политического представительства, а также развивать проект «Мягкая сила», посвящённый женщинам.

Спустя какое-то время общая беседа плавно перетекла к обсуждению планов на обед. Адвокат Эйсмонт, обращаясь к подзащитной, с иронией отмечает: «Сейчас тебя осудят окончательно, и пойдём в хинкальную».

Защитник не ошиблась: Мосгорсуд решил, что приговор суда первой инстанции следует оставить без изменений.

В декабре 2020 года Юлию Галямину признали виновной и приговорили к условному сроку в два года. Она свою вину не признала и называла уголовное преследование политически мотивированным. Она обвинялась в том, что в июле 2020 года опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

В сентябре 2020 года следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье.