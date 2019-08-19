https://static.news.ru/photo/44548846-c290-11e9-9a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следствие сняло подозрения в участии в массовых беспорядках с режиссёра Дмитрия Васильева и признало его свидетелем.

Сегодня Васильев явился в Технический переулок и забрал все свои личные вещи. Он переходит в статус свидетеля — это свершившийся факт, — передаёт слова адвоката режиссёра Александра Зинурова ТАСС.

Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

12 августа его освободили из изолятора в связи с истечением срока его задержания. Страдающий сахарным диабетом режиссёр принял решение не оставаться в больнице, а лечиться дома, где у него есть все нужные лекарства, писал News.ru.