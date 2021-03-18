Следствие проводит обыски в новосибирском Минтрансе

https://static.news.ru/photo/cb64bc7e-8888-11eb-94e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве транспорта Новосибирской области проходят следственные действия. Их организовали правоохранительные органы в рамках расследования дела о коррупции в Территориальном управлении автодорог (ТУАД). Об этом журналистам в пятницу, 19 марта, рассказал информированный источник.

Ранее стало известно, что в отношении начальника ТУАД, его брата и ещё двух предпринимателей следователи возбудили уголовные дела в соответствии с целым рядом статей о преступлениях коррупционного характера (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как отмечает следствие, глава ТУАД лично или через посредника (своего брата) в августе — декабре прошлого года получил от предпринимателей 5,1 млн рублей за «общее покровительство». Оно должно было выражаться в сохранении ранее заключённых и заключении новых госконтрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог региона. Преступления были пресечены региональным управлением ФСБ.

В пятницу в рамках расследования этого дела правоохранители пришли в Минтранс.

Проводятся следственные действия, в том числе обыски и выемка документов в рамках расследования дела начальника ТУАД, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, 11 марта в Санкт-Петербурге силовики с самого утра провели порядка 40 обысков по уголовному делу, возбуждённому по мошенничеству при уборке снега на улицах города.