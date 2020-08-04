Следствие не установило заказчика преступления против журналиста Голунова

https://static.news.ru/photo/1bd29e76-d64e-11ea-98dd-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи не установили заказчика по уголовному делу против бывших полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурирует, — передаёт «Интерфакс» слова информированного источника.

Версия о том, что заказчик может быть, прорабатывалась в ходе расследования, отметил собеседник.

Он также сказал, что следствие не обнаружило новых мотивов в действиях полицейских. Единственным мотивом по-прежнему считаются «продвижение по службе и корыстные побуждения».

Сам Голунов от комментариев воздержался, так как не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

В конце января 2020 года суд арестовал по трём статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему находятся в СИЗО, тогда как Денис Коновалов был переведён под домашний арест. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшие сотрудники полиции, проходящие по делу о подброшенных Голунову наркотиках, приступили к ознакомлению с обвинительным заключением, заявил адвокат Алексей Коврижкин.