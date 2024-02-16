«Не рак»: Варшавер рассказал о своем самочувствии на фоне сообщений в СМИ Варшавер опроверг сообщения о воспалении легких и экстренной медпомощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марк Варшавер

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru опроверг сообщения в СМИ о том, что у него воспаление легких и что ему понадобилась экстренная помощь медиков. По его словам, сегодня, 16 февраля, он планирует приехать на работу, так как «температуры нет третий день». Варшавер объяснил, что «немножко заболел».

Слава богу, что не рак. Немножко заболел, сегодня поеду на работу. Это преувеличение, кто-то ко мне хорошо относится, волнуется. Слава богу, воспаления легких нет. Уже температуры нет третий день, — добавил Варшавер.

Утром 16 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что Варшаверу накануне понадобилась экстренная помощь врачей из-за якобы развившегося воспаления легких. Ресурс предположил, что театральный деятель отказался от госпитализации.

Сатирик Георгий Териков ранее подтвердил слухи о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. По его словам, артист поскользнулся и упал, получив перелом со смещением. Предполагается, что это произошло во время променада по Лесной улице в центре Москвы. При этом Териков подчеркнул, что жизни и здоровью артиста ничего не угрожает, ему была назначена «несерьезная» операция.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Утверждалось, что он попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Позднее стало известно, что врачи заподозрили у него онкологическое заболевание. Данная информация пока не подтвердилась.