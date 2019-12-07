https://static.news.ru/photo/901e90fa-1911-11ea-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова похвалила чай на крымском шиповнике. По её словам, напиток обладает многими полезными свойствами. Кроме того, отвар придал чиновнице сил после перелёта на полуостров.

Об этом руководитель ведомства рассказала во время пребывания в санатории «Морской», передаёт сайт «Вести.ru». Плоды шиповника богаты антиоксидантами. Экстракт или чай на основе полезных плодов дикой розы благотворно влияет на обмен веществ, повышает сопротивляемость организма.

Ранее News.ru сообщал, что Скворцова поддержала проведение в апреле 2020 года национального съезда врачей. По её словам, в работе примут участие медики всех уровней и профилей, а крымских коллег включат в состав оргкомитета мероприятия в качестве его инициаторов.