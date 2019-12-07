Глава российского Минздрава Вероника Скворцова похвалила чай на крымском шиповнике. По её словам, напиток обладает многими полезными свойствами. Кроме того, отвар придал чиновнице сил после перелёта на полуостров.
Об этом руководитель ведомства рассказала во время пребывания в санатории «Морской»,
Ранее News.ru сообщал, что Скворцова поддержала проведение в апреле 2020 года национального съезда врачей. По её словам, в работе примут участие медики всех уровней и профилей, а крымских коллег включат в состав оргкомитета мероприятия в качестве его инициаторов.
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