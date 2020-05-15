Люди со II группой крови оказались наиболее подверженными заражению COVID

https://static.news.ru/photo/3d6a7c76-96b0-11ea-a6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чаще других коронавирусной инфекцией заражаются люди со второй группой крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она отметила, что при лечении людей с COVID-19 плазмой есть крайне важный момент — у пациента и донора должна совпадать группа крови. Также руководитель ФМБА упомянула об одном факте, который, по её словам, описан в зарубежной литературе и подтверждён в центрах возглавляемого Скворцовой агентства.

Превалирующая группа крови у заражённых — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвёртая, — цитирует Скворцову РИА Новости.

На сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 53 530 человек. Скончались 2305 пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ФМБА заявила, что на территории РФ стабилизировался прирост числа граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа.