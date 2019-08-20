Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании, посвящённом модернизации системы первичной медико-санитарной помощи, выступила за расширение полномочий Росздравнадзора.
В частности, министр предлагает позволить ведомству проверять данные в геоинформационных системах регионов на предмет соответствия реальному положению дел. Подобные системы собирают информацию о численности проживающего населения, транспортной инфраструктуре и медицинских организациях во всех населённых пунктах РФ.
Важно установить полномочия Росздравнадзора для того, чтобы можно было проводить контроль на соответствие данных этой информационной системы и реальной ситуации в регионах, — заявила Скворцова.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации провести диспансеризацию взрослого населения. Медицинские осмотры должны быть осуществлены в 2019 и 2020 годах.