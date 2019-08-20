https://static.news.ru/photo/5fb827ec-c36b-11e9-9b3c-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании, посвящённом модернизации системы первичной медико-санитарной помощи, выступила за расширение полномочий Росздравнадзора.

В частности, министр предлагает позволить ведомству проверять данные в геоинформационных системах регионов на предмет соответствия реальному положению дел. Подобные системы собирают информацию о численности проживающего населения, транспортной инфраструктуре и медицинских организациях во всех населённых пунктах РФ.

Важно установить полномочия Росздравнадзора для того, чтобы можно было проводить контроль на соответствие данных этой информационной системы и реальной ситуации в регионах, — заявила Скворцова.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации провести диспансеризацию взрослого населения. Медицинские осмотры должны быть осуществлены в 2019 и 2020 годах.