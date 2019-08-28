https://static.news.ru/photo/1c04b95c-c983-11e9-ae58-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Алсу Менибаева/News.ru

СКР предъявил экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в получении дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью.

Об этом заявил следователь в ходе заседания Мосгорсуда. По его словам, на счета подконтрольной бывшему министру компании поступило порядка 32 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Несколько дней назад в отношении Абызова было возбуждено уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Как писал News.ru, один из адвокатов экс-министра Александр Аснис отметил, что обстоятельства, послужившие поводом для этого, не относятся к событиям 2011–2014 годов, на основе которых было возбуждено первое дело. Он добавил, что защита будет обжаловать действия следствия.