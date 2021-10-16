СКР начал проверку в связи с бунтом в колонии Владикавказа

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Следователи управления СКР по Северной Осетии начали проверку по факту бунта заключённых в исправительной колонии № 1 Владикавказа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Пока проводится проверка, — сказал собеседник агентства.

Подробностей он не раскрыл.

Беспорядки в колонии произошли 15 октября. В них участвовали порядка 600 заключённых. Они разбили видеокамеры и внутренние двери учреждения. Бунт был подавлен силовиками. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация была урегулирована без штурма. Заключённые подчинились требованию силовиков построиться, после чего на территорию колонии зашли сотрудники спецслужб.

У заключённых иная версия. Они утверждают, что троих участников беспорядков избили, одного из них увезли, сообщает Telegram-канал Mash.

Во ФСИН заявили, что причиной беспорядков стали плановые обыскные мероприятия. Двое осуждённых отказались подчиняться законным требованиям и спровоцировали других заключённых.

Известно, что в исправительной колонии № 1 во Владикавказе отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.