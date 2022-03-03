СКР будет бороться с фейками о спецоперации на Украине

Глава СКР Александр Бастрыкин провёл оперативное видеосовещание по вопросам организации работы территориальных следственных органов в условиях проведения спецоперации на Украине. Он поставил цель пресекать уголовно-правовыми методами распространение связанной с этим ложной информации в мессенджерах и соцсетях, сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях СКР межведомственные следственно-оперативные группы, которые будут незамедлительно реагировать на происшествия в связи с событиями на Украине, пресекать экстремистские и террористические проявления, несогласованные акции протеста и провокации.

Также А. И. Бастрыкин поставил цель обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, — говорится в сообщении.

Он отметил, что вместе с другими госорганами необходимо принять исчерпывающие меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, призывающих к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций, а также тех, кто распространяет в Интернете противоправный и деструктивный контент.

Ранее сообщалось, что СКР, МВД и прокуратура Москвы выпустили предупреждение о санкциях за проведение несогласованных акций. В ведомствах напомнили о негативных последствиях этих действий, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.