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10 июля 2026 в 17:23

Сковорода как новая без трения и химии: простой трюк с пакетом реально работает

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удалять пригоревший жир со сковороды — занятие не из приятных. Но вместо долгого оттирания можно использовать неожиданный способ, который экономит время и силы.

Горячую, но не раскаленную сковороду помещают в прочный пакет и плотно закрывают. Внутри создается эффект паровой бани: влага и тепло размягчают нагар, и он перестает держаться за поверхность. Для усиления эффекта можно добавить соду и немного горячей воды. Через полчаса остается лишь пройтись мягкой губкой. Чугунные сковороды обрабатывают быстрее и обязательно сушат после очистки.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и теперь реже использует агрессивные чистящие средства. Дополнительно она советует мыть сковороду сразу после готовки, не давая жиру застыть.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.

Проверено редакцией
сковороды
советы
жир
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
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