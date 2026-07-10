Сковорода как новая без трения и химии: простой трюк с пакетом реально работает

Сковорода как новая без трения и химии: простой трюк с пакетом реально работает

Удалять пригоревший жир со сковороды — занятие не из приятных. Но вместо долгого оттирания можно использовать неожиданный способ, который экономит время и силы.

Горячую, но не раскаленную сковороду помещают в прочный пакет и плотно закрывают. Внутри создается эффект паровой бани: влага и тепло размягчают нагар, и он перестает держаться за поверхность. Для усиления эффекта можно добавить соду и немного горячей воды. Через полчаса остается лишь пройтись мягкой губкой. Чугунные сковороды обрабатывают быстрее и обязательно сушат после очистки.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и теперь реже использует агрессивные чистящие средства. Дополнительно она советует мыть сковороду сразу после готовки, не давая жиру застыть.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.