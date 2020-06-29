Скорость движения на ЦКАД могут увеличить до 150 километров в час

https://static.news.ru/photo/db581f22-ba07-11ea-97ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Допустимая скорость на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) может быть увеличена до 150 километров в час. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Сейчас, по его словам, предварительно согласован скоростной режим в рамках 130 километров в час.

Мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости. <...> В течение года такое решение мы примем, — сказал Дитрих в эфире телеканала «Россия 1».

ЦКАД — новая скоростная автотрасса в обход центра Москвы в 50 километрах от МКАД (Московской кольцевой автодороги). Она пройдёт по территории Московской области и Новой Москвы. Общая протяжённость дороги составит около 340 километров.

Строительство началось в 2014 году. Это один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Трасса разделена на четыре пусковых этапа. Предполагается, что вводить в эксплуатацию их начнут в 2021 году.

Новое кольцо будет иметь по три-четыре полосы в каждую сторону и пройдёт в обход крупных населённых пунктов. При пересечении с федеральными и региональными дорогами возводятся многоуровневые транспортные развязки.

Проезд по ЦКАД будет платным. По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, цена составит 2,5 рубля за километр.

Утверждённая стоимость реализации проекта, по данным на осень 2019 года, составляет 313 млрд рублей, но после смены руководства «Автодора» было найдено 12 «узких мест», из-за которых проект пришлось дорабатывать.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, министерство финансов не поддержало просьбу Минтранса и госкомпании «Автодор» о внеплановом выделении 44 млрд рублей для строительства в составе ЦКАД путепроводов, эстакад и развязок. Минфин сослался на поручение президента Владимира Путина не расширять смету проекта.

Вскоре после этого стало известно, что Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк приняли решение выделить для реализации проекта 35,8 млрд рублей сроком на 17 лет.

В июне 2020 года Счётная палата заявила, что для завершения строительства нужно ещё 14,8 млрд рублей, а стоимость дороги увеличилась до 315,9 млрд. Ведомство также указало на ненадлежащий контроль при привлечении средств инвесторов и на срыв сроков из-за длительного оформления земельных участков. Это, по мнению аудиторов, говорит о низком качестве проведённых проектно-изыскательских работ и подготовки документов при планировании территории.

В феврале зампредседателя правительства Марат Хуснуллин высказал недовольство темпом работ. Ранее сроки завершения строительства неоднократно переносились. Первые участки ЦКАД предполагалось сдать ещё в 2019 году.