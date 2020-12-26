Скончался советский разведчик Джордж Блейк

https://static.news.ru/photo/d17403c6-475c-11eb-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain

В возрасте 98 лет умер легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк, заявил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка, — цитирует Иванова РИА Новости.

Блейк (фамилия при рождении Бехар) родился в Роттердаме. Активно участвовал в нидерландском Сопротивлении, затем работал в Управлении специальных операций (УСО) — британская разведывательная служба времён Второй мировой войны. После окончания войны поступил на службу в MI6, где занимался вербовкой агентов в Восточной Европе, затем его направили в Корею, где он работал в британском посольстве в Сеуле. Когда Корея была разделена, Блейк оказался в плену в Северной Корее. Он изменил свои убеждения и стал коммунистом. После освобождения его направили на работу в Берлин. Блейк передавал огромное количество информации о разведчиках MI6, завербованных в Европе, в СССР.

В 1959 году Блейка разоблачил польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский (умер в 1993 году), который перешёл на сторону ЦРУ. В 1961 году Блейка осудили на 42 года. В 1965 году он сумел бежать из тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Позже разведчика тайно перевезли в СССР из ГДР, где он начал новую жизнь.

В 1990 году Блейк написал автобиографию «Иного выбора нет», где подчеркнул, что остаётся убеждённым коммунистом. 11 ноября 2012-го российский лидер Владимир Путин поздравил разведчика с 90-летием. В телеграмме президент отметил, что Блейк успешно решал поставленные перед ним задачи. В канун своего 95-летия разведчик заявил, что сделал верный выбор в жизни.

Как писал NEWS.ru, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в своё время лично столкнулся с предателем в разведке. Для него это был удар. Директор СВР выразил уверенность, что подобные предатели уже сгорели в огне ада или обязательно сгорят.