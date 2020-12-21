«Уже сгорели в огне ада»: Нарышкин рассказал о предателях в разведке

https://static.news.ru/photo/74b77fd8-42ec-11eb-9f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, как в своё время лично столкнулся с предательством в разведке.

Каждое предательство — это тяжёлый удар. Я на себе такой удар перенёс. В моей личной профессиональной карьере. На моём пути тоже встретился предатель. Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят, — сообщил глава ведомства в эфире телеканала «Звезда».

Нарышкин не уточнил, кем был тот предатель и что именно он сделал.

Директор Службы внешней разведки рассказал, в чём, по его мнению, заключаются причины предательства в разведке. Одной из них является то, что в период отбора не были выявлены какие-то качества или мотивы, которые приводят к такому. Кроме того, с годами у сотрудника могут произойти какие-то внутренние перемены в сознании.

По словам Нарышкина, по каждому факту предательства обязательно проводится тщательное расследование.

Согласно информации из открытых источников, Сергей Нарышкин, будучи сотрудником Первого главного управления КГБ СССР, в 1980-х годах работал в столице Бельгии Брюсселе по линии научно-технической разведки.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой как по идейным мотивам, так и из-за материальной заинтересованности. Он подчеркнул, что в мире есть очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизируют внешняя политика РФ и готовность страны отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику.

Нарышкин добавил, что эти люди хорошо понимают, «где добро, а где зло». По его словам, многие хотят быть на стороне добра и справедливости. Он привёл в пример знаменитую Кембриджскую пятёрку — ядро сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах XX века в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем. В то же время глава Службы внешней разведки отметил, что существует и материальная составляющая того, что иностранцы соглашаются сотрудничать с Россией, писал NEWS.ru.