Скончался академик РАН Анатолий Григорьев

Фото: vk.com/imbp_ru

Академик РАН, доктор медицинских наук Анатолий Григорьев

Академик РАН, доктор медицинских наук Анатолий Григорьев скончался, передает Институт медико-биологических проблем Российской академии наук. Ученый, занимавшийся космической биологией и медициной, ушел из жизни в 79 лет. В институте подчеркнули, что результаты работ Григорьева позволили осуществлять самые продолжительные в мировой практике пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях.

С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев, выдающийся ученый в области космической биологии и медицины, академик, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор, — говорится в сообщении ИМБП.

Григорьев, как подчеркнули в институте, внес огромный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины. Кроме того, он руководил наземными имитационными экспериментами. Эта деятельность позволила научно обосновать и внедрить в практику космических полетов методы медицинского контроля, а также прогноза и управления состоянием человека.

Ранее в возрасте 86 лет в Израиле ушел из жизни изобретатель Авраам Лемпель. Он считается одним из создателей идеи компрессии данных. Именно его наработка под названием 79LZ стала основной для создания таких форматов файлов, как PDF, MP3, PNG и ZIP.

Лемпель родился в Польше. В 1959-м начал обучение в израильском институте Технион, через восемь лет получил докторскую степень.