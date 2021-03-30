Сколько дней россияне отдыхают на майские праздники

https://static.news.ru/photo/d84d80dc-91a8-11eb-9e5c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В 2021 году День весны и труда (1 мая) и День победы (9 мая) выпадают на выходные дни, поэтому их перенесут на будни.

Первые рабочие недели в мае в итоге станут четырёхдневными, непрерывные выходные будут 1-3 мая и 8-10 мая. Итого из 31 дней 12 – выходные и праздничные и 19 – рабочие дни.

Также в этом году несколько изменилось формирование выходных, которые обычно переносят с новогодних каникул, которые выпадают на субботу и воскресенье. Обычно их переносят как раз на майские праздники, но в этом году россияне будут отдыхать 5 ноября и 31 декабря.

Майские праздники большинство россиян планируют провести в России. И только 10% планируют зарубежные поездки для отдыха, писал ранее NEWS.ru.

В топ-5 городов, куда собираются ехать отдыхать люди, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь. Средняя продолжительность поездки — шесть-восемь дней. Для железнодорожных путешествий самым популярным направлением стал Симферополь. Из зарубежного отдыха россияне предпочли Турцию.