Скандальная Элина Мазур предложила гигантский выкуп за архивы Баталова

https://static.news.ru/photo/0bdba01c-38aa-11eb-8b74-fa163e074e61_660.jpg Элина Мазур Фото: Элина Мазур/facebook.com

В деле о наследстве народного артиста СССР Алексея Баталова появилась новая фигурантка — Элина Мазур, которая ранее защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую. Скандальная женщина обещает выплатить 100 млн рублей тому, кто вернёт пропавшие раритеты из архива актёра его вдове Гитане Леонтенко и её дочери Марии. По словам Мазур, в коллекцию Баталова входили письма Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока, картины Петрова-Водкина и портрет обнажённой Ахматовой кисти Модильяни. По её предположению, часть архива Михаил Цивин и Наталия Дрожжина вывезли за границу либо хранят раритеты где-то в гараже.

Часть вещей изначально хранилась в мастерской. А дальше из этой мастерской ещё при жизни Баталова часть вещей переезжала на дачу. Туда я и приезжала, чтобы ознакомиться с ними. После смерти Баталова на даче производился ремонт. Константин, помощник и друг Алексея Владимировича говорил, что очень многих вещей он уже не видел, — рассказала порталу Teleprogramma.pro Мазур.

По её словам, возможными перевозками архива занимались Михаил Цивин и Наталия Дрожжина. Мазур предполагает, что они либо сняли камеру хранения, либо хранят архив в гараже у своих помощников.

Почему я и призвала людей, которые, возможно, являются носителями этих сокровищ, вернуть их за вознаграждение. Потому что продать и распорядиться этими раритетами они не смогут. Это краденые вещи, — пояснила Мазур.

На вопрос, откуда она возьмёт сумму, обещанную в качестве вознаграждения, Мазур не ответила, подчеркнув, что это её личная тайна.

Как писал NEWS.ru, Станислав Садальский высказался об истории с наследством Баталова. Актёр назвал её «довольно мутной». Он прошёлся по Наталии Дрожжиной и её супругу Михаилу Цивину, которые, по версии следствия, имеют отношение к махинациям с деньгами и недвижимостью Баталова. Актёр довольно ехидно высказался в адрес Никиты Михалкова, который инициировал расследование аферой баталовской семьи. Он назвал его «оппонентом Кучерены», хотят адвокат также работает и на него.