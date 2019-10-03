https://static.news.ru/photo/53a6cf44-b3ee-11e9-b741-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/skabeeva

Известная телеведущая Ольга Скабеева ответила президенту России Владимиру Путину, призвавшему журналистов намеренно не выставлять Украину в невыгодном свете.

Никогда не делаем это специально, — оставила она комментарий в своём Telegram-канале.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что все российские телеканалы ведут независимую политику, но рекомендовал СМИ критиковать украинских политиков, но никак не страну или народ.

Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете, — заключил глава государства.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая Ольга Скабеева высмеяла выражение лица президента Украины Владимира Зеленского на его встрече с коллегой из США Дональдом Трампом. Её рассмешил эпизод, когда американский лидер заговорил о президенте РФ Владимире Путине.