Скабеева обиделась на людей, посмотревших слитое видео с её участием

https://static.news.ru/photo/f5f5a506-ed48-11ea-9641-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olgaskabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева написала своим подписчикам в Telegram-канале, что недовольна поведением тех, кто посмотрел видео, снятое за кулисами передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Подслушивать и подглядывать в замочную скважину отвратительно, пошло и так унизительно! — написала она.

По её словам, «читать чужие письма» неэтично. Она предложила своим «дорогим доброжелателям» познакомиться с таким понятием, как этика.

Отдельно она возмутилась лицемерием Ксении Собчак, которая поделилась видео у себя в Telegram, а до этого звала Скабееву на интервью.

Ведущая «60 минут» напомнила коллеге выдержку из её же беседы с Юрием Дудём. «Есть вещи, которыми приличный человек не занимается. Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма», — говорила Собчак ранее.

18 февраля в Сети появился ролик о закулисье передачи, в котором Скабеева обсуждала со своими гостями, о чём нужно и не нужно говорить в блоке программы. В частности, она попросила воздержаться от бесед об Алексее Навальном.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Скабеева прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому украинские оппозиционные каналы прекратят вещание на территории страны. Теперь он войдёт в историю как президент, растоптавший свободу слова, написала она.