СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

https://static.news.ru/photo/4defec50-9518-11ea-b89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия сестёр Хачатурян, обвиненных в убийстве отца, не переквалифицированы после завершения дополнительного расследования СК РФ. Об этом сообщил адвокат одной из сестёр Алексей Паршин.

Таким образом, СК проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестёр Хачатурян, — цитирует адвоката ТАСС.

Паршин напомнил, что следствие две месяца назад провело по делу ещё одну экспертизу, «которая подтвердила вывод в пользу девочек». После этого СК не переквалифицировал обвинение и объявил об окончании следствия.

Михаила Хачатуряна убили ножом в сердце в июле 2018 года. В преступлении подозревают дочерей мужчины — Кристину, Ангелину и Марию. Они сами вызвали полицию и позже признались в содеянном. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал их сексуальному насилию.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Как писал NEWS.ru, представители убитого Михаила Хачатуряна считают, что вместо расследования убийства как такового следователи потратили большую часть времени на сбор доказательств применения насилия мужчины в отношении трёх дочерей. По словам источника, установление точной картины произошедшего осложняется рядом причин.