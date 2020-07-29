СК РФ создал подразделение по расследованию экологических преступлений

https://static.news.ru/photo/8be14d36-d1ab-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании в структуре Главного следственного управления СК отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.

Об этом объявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщение приводится на официальном сайте ведомства. Она пояснила, что результаты недавних исследований показывают обеспокоенность граждан проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха. В ряде случаев загрязнение вызвано действиями людей и носит техногенный характер.

Петренко обращает внимание, что УК РФ содержит отдельную главу, посвящённую противоправным деяниям в сфере экологии. При этом расследование соответствующих дел обычно связано с проведением сложных экспертиз и масштабного комплекса следственных действий, а также со значительными временными затратами. В связи с этим руководство СК приняло решение создать отдельное подразделение, работающее исключительно с делами в сфере экологии и эпидемиологии.

На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования. Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде, либо здоровью людей, — заключила Петренко.

Ранее NEWS.ru писал о международном социологическом исследовании, результаты которого показали, что 38% всех жителей Земли считают вопросы экологии важнее экономических проблем.