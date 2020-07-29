СК РФ создал подразделение по расследованию экологических преступлений

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании в структуре Главного следственного управления СК отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
Об этом объявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщение
Петренко обращает внимание, что УК РФ содержит отдельную главу, посвящённую противоправным деяниям в сфере экологии. При этом расследование соответствующих дел обычно связано с проведением сложных экспертиз и масштабного комплекса следственных действий, а также со значительными временными затратами. В связи с этим руководство СК приняло решение создать отдельное подразделение, работающее исключительно с делами в сфере экологии и эпидемиологии.
На данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования. Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде, либо здоровью людей, — заключила Петренко.
Ранее NEWS.ru писал о международном социологическом исследовании, результаты которого показали, что 38% всех жителей Земли считают вопросы экологии важнее экономических проблем.
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