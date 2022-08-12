СК расследует более 20 дел об отказе в выдаче лекарств тяжелобольным

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Следственный комитет расследует свыше 20 дел, связанный с отказом тяжелобольным людям в выдаче лекарств или медизделий. Часть дел связана с невыдачей систем непрерывного мониторинга глюкозы детям-диабетикам, пишут «Известия».

Претендовать на эти системы сейчас могут жители 45 регионов России. Несмотря на то, что СНМГ включены Минздравом клинические рекомендации для лечения болезни, некоторым родителям приходится даже при положительном решение врачебной комиссии годами добиваться рецептов.

Проанализировав ситуацию, Следственный комитет пришёл к выводу, что лечащие врачи своевременно назначают пациентам необходимые препараты.

Однако должностные лица региональных органов здравоохранения допускают систематические нарушения либо формализм при решении вопроса об обеспечении тяжелобольных людей такими препаратами, — приводит газета слова собеседника, знакомого с ситуацией.

СНМГ помогает диабетикам отслеживать, в какую сторону «движется» сахар в их крови. Он состоит из служащего одну — две недели датчика и цифрового записывающего устройства.

Ранее президент Московской диабетической ассоциации (МДА) Эльвира Густова заявила, что весной 2022 года многие россияне начали скупать инсулин в аптеках, чтобы пополнить свои запасы, из-за этого в России возник дефицит препарата. Проблемы коснулись не только зарубежных лекарств, но и отечественных аналогов.