СК предъявил обвинение организатору нападения на начальника ЦПЭ Ингушетии

https://static.news.ru/photo/c3324bf6-de07-11ea-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Следователи предъявили обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, которые в ноябре 2019-го напали и убили главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в зависимости от роли и степени участия 12 фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ за организацию террористического сообщества и участие в нем; террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия.

Ранее по делу покушения на Эльджаркиева в январе 2019 года следком РФ предъявил обвинение в организации террористического сообщества, а также совершении теракта предпринимателю Хасану Полонкоеву. Оперативники считают, что именно Полонкоев стоит за организацией покушения и убийства силовика.

В январе 2019-го было совершено первое покушение на Эльджаркиева, когда он с коллегами возвращался в Ингушетию после рабочей поездки в Чечню. Преступники догнали Mercedes силовика на трассе и открыли по нему огонь. Ибрагим Эльджаркиев чудом не пострадал, а коллеги были госпитализированы, двое из них позже скончались.

По данным СМИ, с тех пор майор находился под госзащитой в родной республике, но в Москве, вероятно, ею пренебрёг и был убит. Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет установил мотив убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Им стала его служебная деятельность. По словам зампредседателя СК РФ Игоря Краснова, данных о том, что Эльджаркиев мог быть убит из мести или на религиозной почве, нет.