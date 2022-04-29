СК попросил заочно арестовать главу Красносельского округа Москвы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет направил ходатайство в Пресненский районный суд Москвы с просьбой о заочном аресте главы Красносельского муниципального округа столицы Елены Котеночкиной, заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Чиновницу объявили в международный розыск за распространение фейков о российской армии. Ранее против Котеночкиной завели уголовное дело за дискредитацию Вооружённых сил России.

В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Котеночкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» и «д» часть 3 статья 207.3 УК РФ. Обвиняемая объявлена в международный розыск, — рассказала Кокая.

Ранее в Совете депутатов Красносельского района Москвы прошли обыски. По данным Telegram-канала «112», следственные действия начались из-за двух муниципальных депутатов Елены Котеночкиной и Алексея Горинова, в отношении которых завели уголовное дела за дискредитацию российских военных. Также стало известно, что глава Красносельского района уехала из России в Армению. При этом Горинова задержали и доставили на допрос в Следственный комитет.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.