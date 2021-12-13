СК попросил запретить депутату Рашкину выходить ночью из дома

Следственный комитет России просит запретить депутату Валерию Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00 и общаться с другими фигурантами уголовного дела о нарушении правил охоты. Как заявил ТАСС адвокат Рашкина Константин Лазарев, депутат по-прежнему уверен, что не нарушал закон.

Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершённую группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал, — уточнил адвокат.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя неизвестной машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Впоследствии Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Он пояснил, что перепутал в тепловизоре лося с кабаном. По словам депутата, пригласившие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, поэтому он их не проверял.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Cледственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении законодателя.