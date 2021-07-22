СК обвинил врачей в продаже младенцев

Следственный комитет РФ предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра по уголовному делу о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Врачи маскировали процесс под лечение бесплодия. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

Он рассказал, что согласно окончательному обвинению всех фигурантов обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них, как утверждает следствие, завершились, а три случая не смогли состояться.

Как установили следователи, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности, — раскрыл подробности уголовного дела Трунов.

Ранее врача одной из клиник Москвы Алёну Дружинину задержали по делу о продаже детей от суррогатных матерей. По версии следствия, дети предназначались для передачи гражданам КНР.