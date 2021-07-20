В Москве врача задержали по делу о торговле детьми

Врач одной из клиник столицы Алёна Дружинина задержана по делу о продаже детей от суррогатных матерей. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

Юрист рассказал , что дома у Дружининой, а также по месту жительства других работников медицинской организации проведены обыски.

Уголовное дело по статье о торговле людьми (127.1 УК РФ) было возбуждено летом 2020 года. Тогда в одной из квартир на Аргуновской улице в Москве были обнаружены пять детей в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Кроме того, были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По версии следствия, дети предназначались для передачи гражданам КНР.

Некоторое время назад сообщалось, что Пресненский суд Москвы отказал СКР в аресте гражданина Китая Лю Цзюня, подозреваемого в причастности к торговле детьми.

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила и внесла на рассмотрение законопроект, который устанавливает запрет для иностранных граждан на пользование услугами суррогатных матерей в России.