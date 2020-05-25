СК: числящиеся пропавшими дети часто сами уходят из дома

https://static.news.ru/photo/6c8747e0-9e9f-11ea-ad6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетние, которые находятся в списках пропавших, часто сами уходят из дома из-за проблем в семье. Об этом сообщила глава подразделения московского главка СК, курирующая преступления в отношении несовершеннолетних и совершённых несовершеннолетними, Юлия Бужинская.

В Международный день пропавших детей она подчеркнула, что уход ребёнка должен стать сигналом для родителей.

В большинстве случаев дети самостоятельно уходят из дома, в связи с чем местонахождение детей устанавливается в течение незначительного промежутка времени, и, к счастью, в отношении них противоправных действий не совершается, — приводит слова Бужинской ТАСС.

Представитель СК предупредила, что в таких случаях ребёнку нужно внимание, а если сразу не оказать помощь, самовольные уходы могут повториться. Всего в первом квартале 2020 года зарегистрированы 34 сообщения о пропаже детей. В рамках расследования возбуждено одно уголовное дело. Все остальные дети были найдены в кратчайшие сроки.

Как писал NEWS.ru, 6 апреля два ребёнка ушли из дома в Москве. Несовершеннолетние мальчик и девочка покинули дом из-за конфликта с родителями. Подростки собрали вещи в чемодан и покинули дом.