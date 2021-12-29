QR-коды в Тюменской области отменили до 20 января

Система пропусков по QR-кодам в культурные, развлекательные, спортивные и досуговые заведения Тюменской области приостановлена до 20 января, сообщил губернатор области Александр Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, смягчение ограничительных мер связано с достижением 80% вакцинации взрослого населения региона.

С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, спа-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января, — сообщил Моор.

Губернатор уточнил, что QR-коды или ПЦР-тесты потребуются только при посещении кафе, ресторанов и ночных клубов после 23:00, и выразил надежду на дальнейшее снижение числа заболевших благодаря профилактическим мерам. Он также поблагодарил местных жителей за ответственность и серьёзное отношение к борьбе с пандемией.

Ранее на Ставрополье и в Тульской области приостановили действие системы QR-кодов в общественных местах в преддверии новогодних праздников. В Тульской области ограничения отменены до 9 января, на Ставрополье — до 20 января.

Также сообщалось, что с 28 декабря систему QR-кодов и документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый коронавирус, отменили в Севастополе. Как заявил глава региона Михаил Развожаев, ослабить ограничения позволяет эпидемиологическая ситуация, которая существенно улучшилась после проведённой прививочной кампании. По словам губернатора, Севастополь стал одним из первых регионов России, достигших уровня коллективного иммунитета в 91%.