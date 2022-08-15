Синоптик предупредил об опасном уровне ультрафиолета в ряде регионов Синоптик Вильфанд предупредил об опасном уровне ультрафиолета в трех округах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается высокий уровень ультрафиолета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, на Северном Кавказе ультрафиолетовый индекс превысит отметку в 10 единиц, что является очень высоким показателем. Вильфанд предупредил, что нахождение на солнце в полуденные часы опасно для кожи и здоровья в целом. Специалист порекомендовал переждать опасное излучение в помещении.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на большей территории шесть-семь единиц, а на юге Краснодарского края и Ставрополья — семь-девять единиц, в республиках Северного Кавказа — даже больше 10 единиц, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что столь высокий уровень связан с очень прозрачным воздухом и дефицитом озона. В Центральном федеральном округе повсеместно ультрафиолетовый индекс будет достигать пяти единиц, а в Белгородской и Воронежской областях — шести, отметил синоптик.

Ранее Вильфанд заявлял, что в начале наступившей недели в Москве прогнозируется жара до 32 градусов. По его словам, «суперлетние» температуры, характерные для юга страны, ожидаются с 15 по 18 августа. Он отметил, что в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.