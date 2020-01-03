https://static.news.ru/photo/de9a7de6-2fb1-11ea-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На всей территории России 6 и 7 января ожидается аномальное тепло. Температурные нормы будут превышены на европейской части на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов. При этом в Якутии температура превысит норму на 20 градусов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета, в Москве 6 января ожидается небольшой снег, днём до трёх градусов мороза.

На Рождество в столице прогнозируется небольшой снег, температура днём от двух градусов мороза до ноля. В среду, 8 января, — до двух градусов тепла, местами ветер с порывами 12–17 м/с.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что январь в Москве будет тёплым, а настоящая зимняя погода «усилит свои позиции» лишь к концу месяца, но «делать это будет крайне осторожно», писал NEWS.ru.