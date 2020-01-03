На всей территории России 6 и 7 января ожидается аномальное тепло. Температурные нормы будут превышены на европейской части на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов. При этом в Якутии температура превысит норму на 20 градусов.
Как
На Рождество в столице прогнозируется небольшой снег, температура днём от двух градусов мороза до ноля. В среду, 8 января, — до двух градусов тепла, местами ветер с порывами 12–17 м/с.
Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что январь в Москве будет тёплым, а настоящая зимняя погода «усилит свои позиции» лишь к концу месяца, но «делать это будет крайне осторожно», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен