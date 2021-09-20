Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов и генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявили URA.RU, что в Турции стали запрещать мужским компаниям проводить отпуск в отелях страны. Отмечается, что турки отдают предпочтение гостям с детьми.

Есть некоторые категории отелей, которые в принципе не размещают там одиноких мужчин. В Турции таких отелей достаточное количество. Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и...