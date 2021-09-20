16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

08:53, 20 сентября 2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В столице в понедельник, 20 сентября, ожидается облачная погода и дожди. Воздух нагреется до плюс семи градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня будет облачно, дожди. В отличие от ночи они будут уже с перерывами. Но тем не менее надо рассчитывать, что выпадет около 8–10 миллиметров. Максимальная температура воздуха — плюс пять — семь, в Подмосковье — плюс три — восемь, — сообщил Синенков.

Он также сказал, что ветер ожидается восточный, порывистый, 7–12 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 25 сентября в европейской части России ожидается потепление до 13 градусов. Однако пасмурный характер погоды не изменится.

Он также рассказал, что сильный ветер и дождь в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере европейской части России образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон. По словам синоптика, столичный регион в начале недели ожидает сильный дождь, холод и ветер, однако штормового предупреждения не выпускалось.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео