Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу

Тёплая погода ждёт москвичей и гостей столицы 2 октября, днём воздух прогреется до +20 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Дневная температура в столице составит +18... +20 градусов, к ночи на субботу в городе похолодает до +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление поднимется до 757 мм ртутного столба,
В Подмосковье днём будет до +21 градуса, ночью температура может опуститься до +3 градусов.
Стемнеет в Москве в 18:01.
Самым холодным за всю историю наблюдений в Москве 2 октября выдалось в 1898 году, тогда температура опустилась до 5,8 градуса мороза. А уже в 1989 году днём 2 октября в столице было +22,3 градуса,
Как писал NEWS.ru ранее, специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу октября ситуация с погодой нормализуется. Столбики термометров опустятся до +5 градусов и пойдёт снег.
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