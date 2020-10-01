Синоптики рассказали москвичам о погоде в пятницу

https://static.news.ru/photo/e8be6b00-046f-11eb-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплая погода ждёт москвичей и гостей столицы 2 октября, днём воздух прогреется до +20 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Дневная температура в столице составит +18... +20 градусов, к ночи на субботу в городе похолодает до +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление поднимется до 757 мм ртутного столба, передаёт Гидрометцентр.

В Подмосковье днём будет до +21 градуса, ночью температура может опуститься до +3 градусов.

Стемнеет в Москве в 18:01.

Самым холодным за всю историю наблюдений в Москве 2 октября выдалось в 1898 году, тогда температура опустилась до 5,8 градуса мороза. А уже в 1989 году днём 2 октября в столице было +22,3 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу октября ситуация с погодой нормализуется. Столбики термометров опустятся до +5 градусов и пойдёт снег.