https://static.news.ru/photo/9ea9bbcc-d677-11e9-955b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Огромный циклон-«паук» атаковал Санкт-Петербург и продолжил медленное движение в сторону Центральной России и Москвы. Холодный фронт доберётся до столицы в ночь на 14 сентября.

Погода испортится, пойдут дожди, наступит осень. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT .

Температура воздуха 14 сентября опустится сразу на 10 градусов. Днём в Москве она не превысит +17 градусов тепла. В воскресенье столбики термометров покажут те же значения, но в середине следующей недели ночью температура составит 3–8 градусов тепла, а днём — только около +10 градусов.

А это даже холоднее, чем положено по норме. 13 сентября мы закрываем метеорологическое лето и вступаем в осень, — считает Тишковец.

Синоптик отметил, что бабье лето в Москве можно ждать после 27 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что тёплая летняя погода в столице и на европейской части России сменится осенним холодом и ливнями. Об этом сообщил научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд. По его словам, из РФ уходит антициклон, и температуру в 23–26 градусов тепла больше ждать не стоит. Вильфанд добавил, что в столицу ещё придёт бабье лето.