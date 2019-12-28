https://static.news.ru/photo/649119f2-2a33-11ea-b503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ночь на 30 декабря в Москве и Подмосковье может стать самой холодной за весь декабрь.

Сегодня (29 декабря. — NEWS.ru) мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночные температуры в Москве — минус 4–6, по области — до минус 9, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также он добавил, что на севере Центрального федерального округа температура воздуха ночью может опуститься до 15–16 градусов ниже нуля.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что декабрь 2019 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.