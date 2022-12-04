Синоптик рассказал о самом холодном за 20 лет начале зимы в Москве Синоптик Вильфанд: такого холодного начала зимы не было в Московском регионе 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настолько холодного начала зимы как в 2022 году не было в Москве 20 лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Он предупредил, что ближайший понедельник может стать самым холодным днем этой зимы, морозы усилятся до минус 12-14 градусов.

Понедельник может стать самым холодным днем этой зимы. Морозы усилятся до 12-14 градусов, по области — до 17 градусов ночью, а днем — 8-10 градусов, по области — до 12 градусов. Это на 8 градусов ниже нормы. Зима началась с суперхолодной погоды, такая бывает в Архангельске в январе по климату. Если анализировать, давно ли было такое холодное начало зимы, то в нынешнем веке такие температуры отмечались только 20 лет назад, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в последующие дни температура будет немного повышаться, но все равно останется ниже нормы. Во вторник днем прогнозируются — 6-8 градусов мороза, в среду — 5-7 градусов мороза.

Ранее синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в эту зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.

В свою очередь ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17.