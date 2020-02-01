https://static.news.ru/photo/47bbfc4c-44c9-11ea-b710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральную Россию придёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, изменение погоды будет ощутимо уже с 4 февраля.

Во вторник на севере Центрального округа, в том числе и в Москве, ночью похолодает до −5 градусов. Днём воздух прогреется до плюс одного, местами возможен небольшой снег. Уже 5 февраля днём будет около минус трёх-восьми градусов, а ночью и вовсе подморозит до минус шести-одиннадцати.

В конце недели температура днём составит от минус пяти до минус десяти градусов. Холодный период продлится до выходных, после 8 февраля начнётся небольшое потепление, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 5 февраля в столичном регионе ожидается похолодание. По его словам, днём столбики термометров покажут до пяти градусов мороза, что покажется москвичам настоящим «морозищем» после аномально тёплой погоды.