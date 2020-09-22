Похолодает: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/02f2f26a-fd82-11ea-8e67-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернётся в российскую столицу на следующей неделе. Об этом 23 сентября сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в эти выходные в Москве ожидается солнечная и тёплая погода с температурой до 22 градусов, однако это будут последние тёплые дни сентября.
С понедельника характер погоды изменится — похолодает на 3-4 градуса. Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура всё равно останется выше климатической нормы. Но всё-таки в Москве максимальная температура будет в пределах 16-17 градусов, — рассказала РИА Новости Позднякова.
Ранее NEWS.ru писал, что погода в нескольких российских регионах напомнила жителям 21 сентября о приближающейся зиме. Первый снег запечатлели в Екатеринбурге, Перми и Архангельской области. В некоторых местах осадки сопровождались дождём. Движение в Екатеринбурге из-за неожиданного снегопада оказалось затруднено. Машины встали в семибалльных пробках. Впрочем, снег быстро таял, поэтому снежный покров не успел появиться. Снегом замело и Пермскую область. Жители Кизела, Губахи и Чусового опубликовали фото заснеженных дорожек в сообществе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». 20 сентября снег выпал в Ленском районе Архангельской области, а также в Республике Коми. Снежный покров, по словам местных жителей, быстро растаял.