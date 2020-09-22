Похолодает: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/02f2f26a-fd82-11ea-8e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернётся в российскую столицу на следующей неделе. Об этом 23 сентября сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в эти выходные в Москве ожидается солнечная и тёплая погода с температурой до 22 градусов, однако это будут последние тёплые дни сентября.

С понедельника характер погоды изменится — похолодает на 3-4 градуса. Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура всё равно останется выше климатической нормы. Но всё-таки в Москве максимальная температура будет в пределах 16-17 градусов, — рассказала РИА Новости Позднякова.